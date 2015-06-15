Бойовики за добу тричі обстріляли блокпост "Мар'їнка", двоє військових поранені

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

«Протягом доби з підконтрольної незаконним збройним формуванням території по блокпосту «Мар'їнка», на якому несуть службу прикордонники та військовослужбовці ЗСУ, було здійснено 3 обстріли зі снайперської, мінометної зброї та з АГС-17», - йдеться у повідомленні.

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«В результаті обстрілів цього блокпосту двоє військовослужбовців Збройних сил зазнали поранень. Також бойовики з мінометів обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду «Георгіївка». Постраждалих немає», - інформує Держприкордонслужба.