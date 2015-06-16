За день бойовики понад 20 разів обстріляли українських військових
Протягом дня, 16 червня, загарбники 23 рази вдавалися до збройних провокацій проти бійців української армії.
Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.
Незважаючи на відносне зниження активності, бойовики і далі застосовують заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння.
«З гаубиць калібру 122 мм під ранок бойовики обстріляли наші позиції біля Золотого», - йдеться в повідомленні.
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Наголошується, що «впродовж дня 120-мм міни падали в Широкиному, Старогнатівці, Оріховому, двічі – на позиціях сил АТО біля Мар’їнки».
«Найактивніше найманці кремля діяли в районі Донецька. Зі стрілецької зброї, гранатометів, крупнокаліберних кулеметів, озброєння бойових машин вони били по позиціях наших воїнів в Опитному, Пісках, Старогнатівці, Мар’їнці, поблизу шахти Бутовка», - повідомляє прес-центр.