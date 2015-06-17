Росія готує для України 30-й "гумконвой"

Про це повідомили у МНС Російської Федерації, передає ТАСС.

"У Ростовській області завершилося формування чергової колони МНС Росії з гуманітарною допомогою для жителів Донецької і Луганської областей, і вона готова до відправки. Її вихід з Донського рятувального центру МНС Росії заплановано на ранок 18 червня", - зазначили у російському відомстві.

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При цьому представники Росії стверджують, що в складі колони понад 100 автомобілів, завантажених гуманітарною допомогою загальною вагою понад 1 тис. тонн: продукти харчування, а також предмети першої необхідності й інші матеріальні засоби.

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що всі російські "гумконвої" спрямовані лише на підтримку бойовиків. Переважно вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

У МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".