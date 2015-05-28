Прикордонники жодного разу не знайшли в "гумконвоях" РФ зброї - голова ДПСУ
Українські прикордонники в російських гуманітарних конвоях зброї і не знаходили.
Про це заявив голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко в ефірі 5 каналу в четвер ввечері, пише Українська правда.
"Станом на сьогоднішній день ще жоден гумконвой законно не перетнув державний кордон України", - зазначив він.
Назаренко пояснив, що російські вантажі не можуть законно потрапляти в країну, бо кордон Україною не контролюється. Окрім того, за його словами, "гуманітарний конвой" має бути юридично оформлений.
"Ми все робимо для того, щоб спрямувати ці конвої через ділянку, яку ми контролюємо", - зазначив він, додавши, що Росія на такі умови не погоджується, бо через низку причин їй це не вигідно.
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Голова Держприкордонслужби заявив, що російські "гумконвої" можуть законно потрапляти в Україну за умови виконання відповідної нормативної та законодавчої бази, яка існує.
"На сьогодні вже пройшло 28 так званих конвоїв. Планується наступний. Возять різні речі. Останнім часом в основному товари продовольчої групи. Жодного разу зброї та боєприпасів перевезення в тих конвоях нами зафіксовано не було", - заявив Назаренко.
Як відомо, надсиланням "гуманітарних вантажів" в Україну Росія порушує норми міжнародного права. Українські прикордонники та представники Червоного хреста заявляли, що не мають можливості перевіряти вміст фур.
Разом з тим в РНБО та штабі АТО зазначають: неодноразово фіксувалася активізація бойовиків та збільшення кількості обстрілів сил АТО одразу після отримання вмісту російських вантажівок.