У "ЛНР" заявили про прибуття до Луганська чергового російського "гумконвою"

Як йдеться у повідомленні «ЛНР», автомобілі гумконвою вже прибули до Луганська, почалося їхнє розвантаження. 54 автомобілі конвою доставили 506 тонн вантажів.

«У складі 29-го автомобільного гуманітарного конвою 490 тонн продуктів для комплектування продуктових наборів для 40 тисяч соціально незабезпечених жителів "ЛНР", які входять до категорій, визначених «радміном ЛНР», - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у неділю, 7 червня, з підмосковного Ногинського рятувального центру МНС РФ у Ростовській області вирушили вантажівки з черговим «гуманітарним конвоєм» для подальшого направлення на Донбас.

Як відомо, раніше в Держприкордонслужбі України заявляли, що два попередніх «гумконвої» з Росії у складі 101 автомобіля завезли на Донбас вантаж негуманітарного характеру, зокрема, автозапчастини й автомобільні шини для транспорту підвищеної прохідності.