Сили АТО відбили атаку бойовиків біля Щастя, ситуація залишається під контролем військових - штаб

Протягом минулої доби ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишалася цілком контрольованою силами АТО. Проросійські окупанти 37 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"З 21 години, 3 липня, протягом двох годин, бойовики піддали обстрілам мінами калібру 120-мм позиції сил АТО поблизу населеного пункту Новотошківське. О 22-й, протягом години, з цієї ж зброї було обстріляно Новгородське", - йдеться у повідомленні.

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Також російсько-терористичні війська провокували обстрілами військових у районах населених пунктів Станиця Луганська, Мар’їнка, Красногорівка, Майорськ, Розсадки, Троїцьке.

"Найгарячіше було поблизу населеного пункту Опитне. Наших бійців там постійно турбували обстрілами з різних видів зброї та снайпер. З 20:40 в районі населеного пункту Піски проросійські окупанти обстріляли позиції сил АТО з БМП. Вогневі точки противника було оперативно подавлено не забороненим Мінськими домовленостями озброєнням", - зазначили у штабі.

О 17:10 в районі населеного пункту Щастя відбулося бойове зіткнення сил АТО з диверсійно-розвідувальною групою проросійських окупантів. Українські військові змусили противника відступити.

З нуля годин до 6-ї ранку сьогодні, 4 липня, проросійські бандформування продовжили порушувати Мінські домовленості.

"Двічі зі 120-мм мінометів обстріляні позиції сил АТО в районі населеного пункту Кримське. Тричі окупанти вели вогонь по позиціях сил АТО в районі Новотошківського. Зокрема, з танку, 120-мм мінометів, 122-мм гармат та стрілецької зброї", - заявили у штабі.