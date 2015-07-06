Бірюков показав фото нової камуфляжної форми для військових

Відповідні фото він виклав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Бірюков, у форми і малюнок новий, і фарба специфічна. При цьому відпрацьовується система логістики.

Читайте такожСБУ викрила факт постачання непридатної військової форми для Нацгвардії на 42 мільйони гривень

"Всередині упаковки є прізвище бійця, його підрозділ. Трохи пізніше все буде на рівні штрихкодів, але поки і так цілком ефективно. І кожен боєць у 79-й бригаді отримає повний комплект своєї форми в індивідуальному пакеті. Напрацювання будуть використані в проекті комп'ютеризації логістики МО (старт з 1 жовтня)", - пише радник президента.

За його словами, зараз також відпрацьовуються нові елементи речового забезпечення на рівні експериментального носіння.