Бірюков показав фото нової камуфляжної форми для військових
Радник президента Юрій Бірюков опублікував нові фотографії розробленої в Україні експериментальної камуфляжної форми із забарвленням Варан.
Відповідні фото він виклав на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначив Бірюков, у форми і малюнок новий, і фарба специфічна. При цьому відпрацьовується система логістики.
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"Всередині упаковки є прізвище бійця, його підрозділ. Трохи пізніше все буде на рівні штрихкодів, але поки і так цілком ефективно. І кожен боєць у 79-й бригаді отримає повний комплект своєї форми в індивідуальному пакеті. Напрацювання будуть використані в проекті комп'ютеризації логістики МО (старт з 1 жовтня)", - пише радник президента.
За його словами, зараз також відпрацьовуються нові елементи речового забезпечення на рівні експериментального носіння.