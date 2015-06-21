Наступного тижня військові почнуть отримувати новітню форму від Міноборони - Бірюков

Про це повідомив радник президента Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook.

Він повідомив, що поки що жоден комплект форми з новими техумовами, які були затверджені після його призначення, ще не надходили у розпорядження армії.

"І тільки наступного тижня розпочнуться поставки форми з нормальної тканини", - зазначив Бірюков.

Читайте такожВолонтери розробили унікальний камуфляж для армії (фото)

Пізніше Бірюков повідомив, що за три тижні будуть готові зразки повсякденної форми для ЗСУ.

"Це не критично зараз, так. Це не планується закуповувати зараз на всіх, так. Але Міноборони не закуповувало повсякденну форму за бюджетні гроші вже років 10 - купували її за свої гроші, з зарплати. І це теж треба змінювати", - наголосив радник Порошенка.