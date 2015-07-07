ОБСЄ заявляє про розбіжності у серійних номерах на важкому озброєнні бойовиків у місцях відведення

Як йдеться у звіті місії, спостерігачі відвідали на території, підконтрольній бойовикам "ДНР", п'ять визначених місць для відведення важкого озброєння від лінії розмежування у відповідності з Мінськими угодами.

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"В одному з місць спеціальна моніторингова місія помітила розбіжності в серійних номерах на важкому озброєнні та виявила, що раніше одна зареєстрована 152-мм артилерійська установка була відсутня", - сказано в звіті.

Також зазначається, що в іншому місці було виявлено відсутність самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика".

В місії ОБСЄ знову заявляють, що, незважаючи на твердження всіх сторін про відведення важкого озброєння, спостерігачі продовжують фіксувати переміщення такого озброєння в тих районах, де таке озброєння повинно бути відведеним у відповідності до Мінських угод.