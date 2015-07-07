Прикордонники в зоні АТО за півроку затримали товарів на більш ніж 223 млн гривень

З початку року, за шість місяців 2015, на лінії розмежування в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) прикордонники затримали товарів на суму понад 223 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Співробітники Держприкордонслужби продовжують комплекс заходів щодо перешкоджання незаконному переміщенню товарів на підконтрольну бойовикам територію.

Так, уздовж лінії розмежування співробітники ДПС постійно затримують автомобілі та потяги, якими порушники намагаються перевезти без належних документів, приховано або в об'їзд контрольних пунктів в'їзду-виїзду тисячі тонн товарів народного споживання, продуктів харчування, вугілля, горілчаних та тютюнових виробів, металу і т. д.

"Тільки з початку року підрозділами Державної прикордонної служби у взаємодії з правоохоронними та виконавчими органами було затримано понад 140 тисяч тонн продуктів харчування, зокрема овочів і фруктів, майже 170 тисяч літрів горілчаних виробів та понад 31,5 тисяч пачок тютюнових виробів", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, за незаконне переміщення було не пропущено більше 155 тисяч тонн будівельних матеріалів, майже 20 тисяч тонн металу і руди і більше 30 тисяч тонн вугілля.

"Всього за 6 місяців цього року було припинено вивезення товарів на загальну суму понад 223 мільйонів гривень", - зазначили в ДПС.