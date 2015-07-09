ОБСЄ заявляє про обстріл в районі Донецького аеропорту, на Луганщині відносно спокійно

Про це повідомляється в звіті місії, опублікованому в ніч з середи на четвер.

На спостережному пункті на центральній залізничній станції Донецька з 8:40 до 12:30 спостерігачі чули 26 мінометних пострілів — 3 вхідних, 4 вихідних і ще 19 не були визначені, пише Росбалт.

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На тому ж пункті в період з 17:12 до 18:30, згідно з даними, наведеними у звіті, спостерігачі чули і в деяких випадках бачили 78 пострілів мінометів або артилерійських гармат і 62 мінометних та артилерійських пострілів.

У 3,5 км на північний захід від Широкіно спостерігачі СММ ОБСЄ чули звуки 11 пострілів з бойового танка в 3-4 км на північний схід. Пізніше спостерігачі чули звуки двох пострілів з 120-мм міномети з позиції в 2-3 км на північний схід.

У звіті наголошується, що СММ не зафіксували порушень режиму припинення вогню в Луганській області протягом звітного періоду, але кілька співрозмовників місії стверджували, що чули пізно вночі і рано вранці перестрілки в декількох місцях уздовж лінії зіткнення.