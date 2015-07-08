ПА ОБСЄ: Росія мусить звільнити незаконно утримуваних українців

У документі, прийнятому на засіданні комітету 7 липня, йдеться, що ПА ОБСЄ «рішуче засуджує викрадення українських громадян з території України, в тому числі члена парламенту Надії Савченко, кінорежисера Олега Сенцова та інших осіб, їх незаконне переміщення через українсько-російський державний кордон і подальше затримання в Російській Федерації», повідомляє Голос Америки.

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Члени комітету ОБСЄ, що займається правами людини і питаннями демократії, висловили «жаль у зв'язку з тим, що, утримуючи у в'язниці Надю Савченко, Російська Федерація продовжує ігнорувати свої юридичні зобов'язання за Генеральною угодою про привілеї та імунітети Ради Європи» (Надія Савченко з січня цього року є членом делегації України в ПАРЄ).

Парламентарії з країн ОБСЄ підкреслили «неприйнятність спроб порушити нові кримінальні справи проти Наді Савченко та інших українських громадян, які незаконно затримуються в Російській Федерації».

Також у вівторок перед залом «Фінляндія» в Гельсінкі, де проходить сесія ПА ОБСЄ, пройшов пікет українських активістів з вимогами звільнення Надії Савченко та припинення російської агресії проти України.

Тим часом, Слідчий комітет Росії у вівторок заявив про те, що він перекваліфікував склад звинувачення Надії Савченко на більш тяжкий. Тепер їй ставиться в провину «безпосереднє вбивство двох російських журналістів в Донбасі, а не пособництво в цьому злочині».

Офіційний представник СКР Володимир Маркін повідомив журналістам, що це відомство завершило розслідування і направив кримінальну справу проти депутата парламенту України до прокуратури для затвердження обвинувального висновку та подальшої передачі в суд.

Маркін також стверджував, що Надія Савченко «добровільно перейшла без документів російсько-український кордон і була затримана», після чого «розпочався процес розслідування, який з самого початку потрапив під потужний пресинг українських і європейських правозахисників».

Члени ПА ОБСЄ з кількох делегацій заявили «Голосу Америки», що вважають подібні заяви представника Слідчого комітету Росії абсурдними. Зокрема, українські парламентарі нагадали, що перше відео з захопленої проросійськими сепаратистами Надією Савченко з'явилося в мережі Інтернет до того, як стало відомо, що вона перебуває на території Росії, і було знято на території східної України.