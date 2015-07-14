Жінка у підірваному автомобілі в Донецьку виявилася секретарем ватажка "ДНР" Захарченко

Авто, що у вівторок вранці вибухнуло в центрі окупованого Донецька, належало секретарю ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на видання NewsFront.

За даними видання, в замінованій машині знаходилася саме Олена Філіппова.

"Сьогодні, 14 липня, близько 10:00 в районі заводу "Топаз" був підірваний автомобіль Філіпової Олени Іванівни, секретаря голови "республіки ", - йдеться в повідомленні.

Наразі, за інформацією місцевих жителів, поки жінка у важкому стані перебуває в лікарні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Донецька вибухнув автомобіль, за кермом якого була жінка.