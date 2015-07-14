ЗМІ: У центрі Донецька вибухнув автомобіль, за кермом якого була жінка (фото)

Як пише Новое время з посиланням на користувачів соцмереж, інцидент стався близько 8:00. Жінка залишилася жива.

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У соцмережах також повідомляють про закладену вибухівку в авто.

#Донецьк Висаджена на Топазі машина.Автомобіль був замінований,вибухнув прямо на дорозі. pic.twitter.com/xUhk5OSR32 — Ukrainian Mistress (@JuMistress) 14 Липень 2015

За неперевіреною інформацією, вибуховий пристрій було закладено під пасажирське сидіння.