ЗМІ: У центрі Донецька вибухнув автомобіль, за кермом якого була жінка (фото)

09:45, 14 липня 2015
Суспільство
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Легковий автомобіль з жінкою-водієм вибухнув в центрі окупованого терористами Донецька на вулиці Куйбишева.

twitter.com/JuMistress

Як пише Новое время з посиланням на користувачів соцмереж, інцидент стався близько 8:00. Жінка залишилася жива.

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У соцмережах також повідомляють про закладену вибухівку в авто.

За неперевіреною інформацією, вибуховий пристрій було закладено під пасажирське сидіння.

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