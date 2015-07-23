Ситуація в зоні АТО складна, бойовики щільним вогнем з артилерії накривають позиції військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, на Луганському напрямку ситуація залишається відносно спокійною. Противник лише один раз відкрив вогонь з мінометів по позиціях українських силовиків у Кримському. Також бойовики зі стрілецької зброї та гранатометів стріляли у Станиці Луганській, Щасті та Золотому.

«На Донецькому напрямку з боку НЗФ продовжуються мінометно-артилерійські обстріли наших позицій першої та другої ліній оборони в районі Світлодарська. Підкреслюємо, що бойовики відкривають вогонь і в світлу пору доби», - заявив Мотузяник.

За його словами, від артилерійської батареї у Путилівському лісі до лінії зіткнення – менш як 4 кілометри. Незважаючи на щільний вогонь противника, сили АТО утримують периметр і лінія фронту залишається стабільною.

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Також, за даним Мотузяника, в районі Горлівки ворожий вогонь не вщухає по всьому периметру, але найскладніша ситуація склалася у районі Новгородського, де противник двічі «відпрацював» по укріпленнях сил АТО зі 122-мм гармат.

На північний захід від Донецька ситуація найважча. Саме на ділянку фронту від Авдіївки до Мар’їнки припадає близько 2/3 усіх фактів порушення режиму тиші з боку ворога. Противник зосередив значні сили на передовій, в тому числі і важке озброєння.

На Маріупольському напрямку триває затишшя. Зафіксовано лише дві короткотривалих збройних провокації НЗФ в Широкиному.

Вчора в зоні АТО було зафіксовано 8 польотів ворожих безпілотників. Ще один БПЛА країни-агресора вторгся у повітряний простір України у Сумській області.