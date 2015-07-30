Волонтери постачають бійцям АТО "розпізнавальні" колоди карт з обличчями бойовиків

Як повідомляє Новое Время, придумав карти піарник Антон Годза (псевдо) близько року тому.

"Тоді сепаратисти і російські пропагандисти почали активно вкладатися в розкручування нових образів, так званих ЛНР і ДНР – [екс-прем'єра "ДНР" Олександра] Бородая, [екс-спікера Дениса] Пушиліна та інших", - розповідає Годза.

Ідея сама по собі не оригінальна – такий "тренажер" для пам'яті був у американських солдатів в Іраку в 2004 році. Колоди з мішенями фігурують і в голлівудських фільмах про війну, пише видання.

Перший тираж вийшов на початку липня минулого року – 200 штук. Він розійшовся блискавично – за допомогою волонтерів із групи Народний Тил. А у групи волонтерів з'явилася своя назва – "Бий падлюку".

Зараз карти друкуються четвертим тиражем – із забарвленням в тон нового камуфляжу Варан і новими обличчями бойовиків. На цей раз оновили 50% карт. Передрук відбувається у міру необхідності – як тільки в керівництві "республік" відбуваються зміни.

Читайте такожАмериканські та українські психологи навчатимуть волонтерів допомагати бійцям АТО долати поствоєнний синдромВ останньому тиражі вже немає Стрєлкова і Бабая, але зате є такі персонажі, як британський фрілансер-журналіст Грем Філліпс і спецкор Комсомолки Дмитро Стєшин, які, насправді, займаються не журналістикою, а пропагандою "республік". Їхні фотографії розміщені на шістках, бійці називають їх "поплічниками терористів".

Кожен новий тираж викликає "на тій стороні" - окупованій – бурхливу реакцію. Про них виходять сюжети на телеканалах Лайфньюз, Вести та інших пропагандистських і федеральних ЗМІ Росії, а "картові герої" коментують свою появу в колоді в соцмережах. Після останнього тиражу один з таких – спецкор російської Комсомолки Олександр Коц – прокоментував у себе в Facebook: "О, новий тираж "колоди смерті" зробили. Привезіть хто-небудь з Києва, будь ласка".

Волонтери пожартували у відповідь: "Ми через Мозгового пару колод передали. Скоро віддасть". Мозговий, нагадаємо, один з лідерів луганських бойовиків, був убитий в зоні АТО в травні. Його автомобіль був підірваний і обстріляний.

А Пушилін навіть організував прес-конференцію, на якій демонстрував карти і заявляв, що "київська хунта" під керівництвом госдепівських господарів випустила "іракську колоду смерті".

Друкарні роблять "картярам" знижки – гроші беруть тільки щоб окупити собівартість тиражу. За 1.000 штук виходить близько 20 тис. грн.

"Ми в принципі нічого не продаємо, - каже Годза. - Зазвичай з кожного тиражу штук 50-100 віддавали в Мілітарист або інші магазини, близькі до волонтерів, щоб гроші на наступний тираж були. Але з комерційною метою – ні, не продаємо".

На сьогодні вже випустили близько 4,5 тис. колод.

Варто згадати, що підполковник піхотних військ (просив не називати його ім'я), який тримав у руках карти і навіть грав ними, говорить, що ідея хороша, але є проблеми. По-перше, каже, краще, щоб ще і список людей був у вигляді альбомів. А по-друге, для його бійців важливо, щоб на картах були не перші особи "республік", а ті, кого реально зустріти у зоні бойових дій.

"Для нас як для піхоти доцільніше мати фото і інформацію про командирів середньої ланки – взводів, рот, батальйонів. Малоймовірно, що наші солдати зустрінуть на передовій перших людей ДНР і ЛНР", - каже військовослужбовець.