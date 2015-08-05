Вночі через українські позиції в Ленінському спробували прорватися диверсанти

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Він зазначив: «Зокрема, вночі через українські позиції в Ленінському спробувала прорватися ворожа ДРГ, яка переправилася через канал Сіверський Донець – Донбас. Напад відбито». За його словами, приблизно у цей же час, близько першої години ночі, ворог провів три мінометних обстріли українських позицій біля Новгородського. Дрібніші провокації бойовиків відбувалися по всьому периметру окупованої Горлівки.

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Лисенко повідомив, що на Донецькому напрямку «противник продовжує планомірні артилерійські і мінометні обстріли українських позицій на першій та другій лініях оборони біля Світлодарська». «Зокрема, понад півтори години ішов обстріл зі 152-мм гармат українських укріплень за с. Розсадки. Сліди від ворожих снарядів зафіксовано навіть у тилу – на відстані 12 км від фронту», - додав він.

За його словами, дуже неспокійною залишається обстановка і на захід від Світлодарського водосховища – в передмістях Горлівки.

Лисенко повідомив, що також південніше, біля Верхньоторецького (це на півдорозі з Дзержинська в Ясинувату), увечері українські військові відбили атаки 2 ворожих ДРГ. Після відступу бойовиків по українських позиціях відпрацював ворожий міномет.

«На західних околицях Донецька обстановка залишається незмінною – бої тривають цілодобово. Зафіксовано 5 епізодів обстрілів житлових кварталів: постраждали Авдіївка та Опитне», - додав Лисенко.

За його словами, на Маріупольському напрямку вчора було затишшя. При цьому зазначив, що вчора після опівночі та рано вранці бойовики кілька разів відкривали вогонь по наших позиціях у Чермалику зі стрілецької зброї, зокрема близько години працювали ворожі снайпери.

Лисенко повідомив, що на Луганському напрямку знову активізувалися бойові дії поблизу Бахмутської траси. «Протягом дня бойовики провели 3 обстріли наших позицій зі 120-мм мінометів біля Новотошківського та Оріхового. Короткотривалі, епізодичні провокації противника зафіксовано по всій лінії зіткнення на Луганщині, зокрема у Станиці Луганській, Щасті, Золотому та на рубежах оборони на схід від Попасної та Троїцького», - сказав він.