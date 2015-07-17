В тилу сил АТО диверсанти бойовиків "полюють" на українських військових – Тимчук
В тилу сил АТО диверсійно-розвідувальні групи бойовиків "полюють" на українських військовослужбовців, а також на транспорт постачання, що пересувається без бойової охорони.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний опір", народний депутат України Дмитро Тимчук.
"Одночасно з боку бойовиків спостерігається ескалація диверсійно-терористичної діяльності ("малої війни") у тактичних і оперативно-тактичних тилах сил АТО", - йдеться в повідомленні.
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Так, за даними Тимчука, за останню добу зафіксовано виконання бойових завдань в тилах українських військ відразу декількома ДРГ противника (основна частина – підрозділи спецназу ГРУ ГШ ЗС РФ).
"Зокрема, ДРГ бойовиків активно мінують місцевість, "полюють" на поодиноких військовослужбовців українських військ, а також на транспорт постачання, що пересувається без бойового охорони", - підкреслив Тимчук.