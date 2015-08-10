Порошенко доручив поінформувати ОБСЄ та РФ про загострення ситуації у зоні АТО

Про це повідомили у прес-службі Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що минулої ночі ситуація південніше від Донецька знову загострилась. Також стало відомо, що протягом кількох годин бойовики, порушуючи попередні домовленості, вели артилерійський та мінометний вогонь по наших позиціях у районі Старогнатівки.

Порошенко дав доручення поінформувати представників місії ОБСЄ та через СЦКК представників Російської Федерації про порушення Мінських домовленостей з боку проросійських бойовиків. У свою чергу сили АТО наразі проводять заходи, спрямовані на врегулювання обстановки.

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Загострення ситуації пов’язують з провокацією щодо співробітників ОБСЄ, які працюють у Донецьку, під час якої було знищено 4 автомобілі місії.

"У такий спосіб терористи намагаються залякати представників міжнародної організації, чинять тиск на спостерігачів, заважаючи їм об’єктивно подавати інформацію про стан справ у регіоні", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Крім того, за оперативною інформацією, на території, яку контролюють бойовики, нині перебуває заступник командувача Сухопутних військ РФ генерал-полковник Олександр Ленцов, діяльність якого пов’язують з координацією дій російсько-терористичних військ.

Минулої ночі ситуація південніше від Донецька знову загострилась.Протягом кількох годин бойовики, цинічно порушуючи по... Posted by Прес-служба Генерального штабу ЗСУ on 9 августа 2015 г.

Раніше сьогодні повідомлялося, що сили АТО – 72-а бригада - вперше з лютого вибили бойовиків з Новоласпи, яку ті вважали своєю.