МЗС розцінює випадки обстрілів бойовиками місії ОБСЄ як спробу тиску з метою обмежити діяльність спостерігачів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказала речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

"Вважаємо неприпустимим втягування бойовиками у збройні провокації Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - заявила Беца, нагадавши, що за останні декілька днів спостерігачі ОБСЄ двічі потрапляли під обстріли.

"Розцінюємо ці випадки як спроби тиску з боку незаконних збройних формувань на Спеціальну моніторингову місію з метою змусити її обмежити або взагалі припинити моніторингову діяльність на окупованій території", - заявила Беца.

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Речник наголосила на неприпустимості будь-яких дій, які загрожують безпеці спостерігачів місії ОБСЄ і спрямовані на обмеження діяльності місії.

"Відповідні органи України у свою чергу вживають вичерпні заходи із забезпечення належних умов роботи місії ОБСЄ, яка є вкрай важливою у контексті виконання Мінських домовленостей", - заявила Беца.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Широкиному під час обстрілу було травмовано керівника патруля спостережної місії ОБСЄ.

26 липня спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл в районі Щастя на Луганщині.