За добу в Луганській області поранені двоє військових

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, минула доба в області минула спокійно. Активні бойові дії зафіксовано тільки в Станично-Луганському районі.

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Вночі з мінометів бойовики обстріляли села Болотене і Сизе Станично-Луганського району. Сам районний центр бойовики обстріляли зі стрілецької зброї. В результаті обстрілу на блокпосту дістав поранення військовослужбовець 128-ї бригади ЗСУ - водій відділення мінометного взводу.

"Практично по всій лінії розмежування спостерігається тиша, за винятком локальних перестрілок", - зазначив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.