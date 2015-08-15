На Луганщині очевидці помітили новітні російські танки Т-90А (фоторепортаж)
17:40, 15 серпня 2015Війна
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Активісти опублікували фотографії російських танків на Донбасі.
Російські танки на Донбасі / facebook.com/EuroMaydan
Недалеко від Луганська на дорозі між селищами Придорожнє та Новоаннівка очевидці помітили новітні російські танки Т-90А.
Фотографії опублікували активісти Євромайдану на сторінці в Facebook.
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"З циклу "Ви всі брешете! Російських військ в Україні немає і не було". Новітні російські танки Т-90А були раніше помічені між Придорожнім та Новоаннівкою у Луганській області", - йдеться в повідомленні.
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