Міноборони шукатиме крадіїв пального із зони АТО

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр оборони Степан Полторак.

«В умовах сьогодення факти розкрадання держмайна неприпустимі! Переконаний, разом поборемо стару систему. У посадових осіб не повинно виникати й думки, аби збагачуватися на тих, хто сьогодні захищає увесь народ. Для перевірки фактів протиправної діяльності окремих осіб, які відповідають за зберігання та використання пального та незаконної торгівлі пальним у прикордонних із зоною АТО районах створено робочу групу. До складу цієї групи входять представники служби Тилу, Озброєння, а також Військової служби правопорядку ЗС України», - написав він.

Читайте такожСБУ: Заправки Ахметова забезпечували пальним терористів

Міністр зазначив, що робота з виявлення та притягнення до відповідальності крадіїв пального вже має результати.

«Нещодавно у місті Балаклея Харківської області, співробітниками Військової служби правопорядку було затримано водія автомобільного взводу однієї з військових частин, який «реалізував 100 літрів дизельного пального, злитого зі службового автомобіля». Правопорушника затримано, стосовно нього розпочато кримінальне провадження», - написав він.