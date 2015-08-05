У Авакова розкрили схему, як під прикриттям держкомпанії-банкрута "УкрБурштин" легалізують тонни бурштину

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від "Народного фронту", радник голови МВС Антон Геращенко.

За його словами, три приватні компанії, які знаходяться під «парасолькою» держкомпанії, незаконно видобували бурштин. Зокрема, ними було видобуто 2,6 тонни бурштину, який напередодні вилучили співробітники міліції у Рівненській області.

«І ось сьогодні, арбітражний керуючий банкрутством компанії "УкрБурштин" Олена Левкович зробила заяву, що цей бурштин здобутий законно, під егідою державної компанії "УкрБурштин", яка знаходиться в режимі банкрутства через борги кредиторам, і дозволила кількома приватним компаніям проводити геологорозвідку на ділянці в 1000 гектар», - написав він.

Читайте такожУ Рівненській області затримали ще 1 тонну бурштину та обладнання на 62 мільйони гривень

За словами Геращенка, один із заступників міністра економічного розвитку повідомив йому про те, що держкомпанію «УкрБурштин» «захопила група осіб за допомогою судових рішень і навмисно ввела в стадію банкрутства для використання в якості "ширми", "парасольки" для прикриття незаконних схем розкрадання надр України».

«Міністерство економічного розвитку намагається повернути контроль над державною компанією, але всі спроби блокуються судами в інтересах групи осіб, що захопили контроль над "УкрБурштином" – зазначив Геращенко.

Радник голови МВС додав, що держкомпанія знаходиться в процедурі банкрутства, викликаного сумою боргу, який у 8 разів менший, ніж всього одна партія видобутого бурштину під егідою ЦК "УкрБурштин".

Читайте такожВолинські митники вилучили партію бурштину при спробі вивезти її за кордон

«Тепер увага питання: а яка ж сума заборгованості компанії "УкрБурштин" перед кредиторами, яка зробила можливим початок процедури її банкрутства? 7 мільйонів 200 тисяч гривень! Це при тому, що в затриманого міліцією мікроавтобусі було бурштину на 60 мільйонів гривень», - зазначив нардеп.

Майбутнє українського бурштину. За законом або по беззаконню? ОНОВЛЕНО. Вчора Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і Міністр МВС... Posted by Антон Геращенко on 5 серпня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня у Рівненській області правоохоронці вилучили партію незаконно видобутого бурштину, вагою понад 2,5 тонни. За попередньою оцінкою, вартість цієї партії становить близько 3 млн дол.

За повідомленням Геращенка, Рівненський суд заарештував автомобіль і 2,6 тонн бурштину до кінця слідства.