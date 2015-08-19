Жебрівський: Бойовики не готові до наступу на військових в зоні АТО - ВВС

Про це він сказав в інтерв’ю ВВС Україна.

"Якщо говорити, чи є сили і засоби для наступу місцевих терористів, приїжджих з Росії та угрупування російських військ, яке зараз перебуває на території України, то ні - вони до цього не готові", - сказав він.

За його словами, якщо відбуватиметься повномасштабний наступ, то лише за безпосередньої участі російських військових.

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"Сьогодні на кордоні з Україною стоїть велика армада – близько 50 тисяч – російських військ. Якщо широкомасштабний наступ буде, то він здійснюватиметься саме за їхньої участі. Який план є у хворобливій голові Путіна, ніхто не знає", - наголосив Жебрівський.

Разом з тим очільник Донеччини переконаний, що українські війська можуть дати і дадуть гідну відсіч.

Як повідомляв УНІАН, Жебрівський припустив, що бойовики можуть піти у наступ в напрямку Костянтинівки, Мар'їнки і Маріуполя, щоб вийти до моря.