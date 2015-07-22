Очільник Донеччини озвучив основні напрямки можливого наступу бойовиків

Відповідну інформацію Жебрівський озвучив в інтерв’ю ТСН.ua.

"Це (наступ - УНІАН) може бути у напрямку Костянтинівки, у напрямку Мар'їнки, і це може бути у напрямку Маріуполя, щоб вийти до моря", - сказав він.

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За його словами, на цих напрямках спостерігається концентрація збройних сил Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко заявив, що згідно з інформацією військової розвідки на територію України можливе вторгнення сил агресора.