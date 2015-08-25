Бойовики обстріляли із САУ селище Сопіно під Маріуполем, є втрати серед морської піхоти
Бойовики обстріляли із самохідних артилерійських установок селище Сопине під Маріуполем. З півночі в секторі «М» здійснено три потужних обстріли, повідомляє сайт міста Маріуполя.
Як розповів прес-офіцер сектору "М" Ярослав Чепурний, обстріл почався о 00:30. Бойовики обстріляли із САУ 152-мм селище Сопіно під Маріуполем.
В цей же час бойовики відкрили вогонь із САУ 122-мм по позиціях українських військовослужбовців у Талаківці.
«Дуже серйозний обстріл стався у Гранітному. Там з 05:40 до 06:50 противник вів обстріл із 120-мм міномета. Серед військовослужбовців є втрати, які встановлюються», - заявив прес-офіцер.
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За даними ЗМІ, які посилаються на одного з морпіхів, вночі у Сопіно загинув один морський піхотинець, ще один був поранений.
У соціальній мережі "Фейсбук" волонтер Галина Однорог написала, що, за її даними, загинули 2 піхотинця і ще 6 були поранені.
Як раніше повідомляв УНІАН, в ніч на 25 серпня бойовики обстріляли Авдіївку, внаслідок чого місто залишилося без електроенергії.