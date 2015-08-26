Під Іловайськом загинуло близько 1 тисячі осіб - слідча комісія

Про це заявив голова ТСК з розслідування Іловайської трагедії (з серпня по жовтень 2014 року) Андрій Сенченко сьогодні в ході прес-конференції, - передає «Острів».

"Для того, щоб чесно відповісти на питання про втрати, потрібно в розрізі кожної силової структури, яка брала участь в цих подіях на тому чи іншому етапі, дати такі відповіді: загиблі безпосередньо в боях у всіх епізодах; померлі від ран у госпіталях, від ран, отриманих у всіх Іловайських подіях, і довідково зниклі без вести. Наша комісія змогла лише побічно оцінити ці втрати у всіх епізодах (Іловайських подій – ред.) у сумі до 1000 осіб", - зазначив Сенченко.

Читайте такожРезультати розслідування по Іловайську та Дебальцевому опублікують восени - нардеп

Причиною приблизної оцінки втрат Сенченко називає небажання військового відомства сприяти розслідуванню.

"Коли Іловайськ був оточений приблизно 3,5-3,6 тисячами російських регулярними військових частин, посиленими за нашими даними 500 бойовиками, то в наступ на ці сили з метою розблокування Іловайська послали роту і тактичну групу 51 бригади, тобто послали на смерть", - підкреслив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними Військової прокуратури під час подій в Іловайську загинули 366 бійців АТО, 429 отримали поранення.

У той же час народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко заявив, що в оточенні під Іловайськом у Донецькій області загинуло більше тисячі людей.