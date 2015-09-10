Бойовики обстріляли опорний пункт сил АТО з гранатомета і стрілецької зброї - штаб

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-центр АТО.

Зазначається, що з 18 години і до опівночі зі боку незаконних збройних формувань зафіксований лише один випадок порушення перемир’я.

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"Так, з 22.45 і до 23.30 бойовики з гранатомета і стрілецької зброї обстрілювали наш опорний пункт на південь від Авдіївки", - йдеться у повідомленні штабу.

Сьогодні ж, 10 вересня з опівночі і до 6 ранку, вздовж усієї лінії розмежування противник зброю не застосовував.