Полторак: Україна не спостерігає виведення Росією будь-якого озброєння з Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Ми не спостерігаємо жодного виведеного танка, бронеоб'єкта, жодного солдата, ті які знаходились підрозділи Російської Федерації на території України, на сьогоднішній день вони там і знаходяться", - наголосив Полторак.

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Окрім того, він заявив, що наразі не може підтвердити інформацію, що нібито Росія виводить з Донбасу свої війська доя того, щоб перекинути їх у Сирію.