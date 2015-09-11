Полторак: Україна не спостерігає виведення Росією будь-якого озброєння з Донбасу
11:59, 11 вересня 2015Війна
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Міністр оборони України Степан Полторак наголошує, що Україна не спостерігає виведення Росією будь-якого озброєння з Донбасу.
Полторак заявляє, що російські війська не відводяться / МОУ
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.
"Ми не спостерігаємо жодного виведеного танка, бронеоб'єкта, жодного солдата, ті які знаходились підрозділи Російської Федерації на території України, на сьогоднішній день вони там і знаходяться", - наголосив Полторак.
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Окрім того, він заявив, що наразі не може підтвердити інформацію, що нібито Росія виводить з Донбасу свої війська доя того, щоб перекинути їх у Сирію.
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