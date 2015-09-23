Червоний Хрест доставив жителям Донецька 275 тонн гумдопомоги

Прикордонники, які несуть службу на лінії розмежування між силами АТО та незаконними збройними формуваннями, оформили пропуск колони автомобілів з гуманітарними вантажами для жителів Донецька.

Як повідомляє прес-служба Держприкодонслужби, вантажівки прямували з Дніпропетровська в Донецьк від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Читайте такожЧервоний Хрест займається пошуком понад 380 осіб, зниклих на Донбасі «Всього через контрольний пункт в’їзду/виїзду «Бугас» прослідувало 16 вантажних автомобілів. Автомобілі перевозили продукти харчування довготривалого зберігання загальною вагою понад 275 тонн», – йдеться у повідомленні.

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