Червоний Хрест доставив у Сартану матеріали для ремонту пошкоджених після обстрілу будинків

Про це повідомляє сайт міста Маріуполя.

"Через місцеву владу власники пошкоджених будинків отримають 50 листів брезенту, 1250 м мотузки для фіксації брезенту, 3 рулони поліетиленової плівки, степлери і скоби для забезпечення захисту пошкоджених будинків від дощу до того часу, коли з'явиться можливість проведення більш суттєвого ремонту", - повідомили в Міжнародному Червоному Хресті.

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Крім того, співробітники Міжнародного Червоного Хреста не залишають без уваги населені пункти, які розташовані поряд з прифронтовою зоною. Туди також постійно доставляється різна допомога.

Як повідомляв УНІАН, увечері 16 серпня бойовики почали потужний обстріл з важкої артилерії селища Лебединське (Новоазовський район) та селища Сартана (Іллічівський район Маріуполя).

Повідомлялося про трьох загиблих і шістьох поранених.

Близько 50 будинків пошкоджено, два будинки повністю зруйновано.