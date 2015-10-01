Бойовики з гранатометів обстріляли опорний пункт сил АТО в районі Зайцевого

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "О 23 годині бойовики декілька хвилин зі стрілецької зброї хаотично обстрілювали українські позиції в Луганському, що на Артемівському напрямку".

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Загалом упродовж минулої доби незаконні збройні формування двічі порушили режим перемир’я.

"Сьогодні, 1 жовтня з опівночі і до 6 ранку випадків відкриття вогню вздовж лінії розмежування не зафіксовано", - підсумували в прес-центрі.