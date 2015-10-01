Бойовики з гранатометів обстріляли опорний пункт сил АТО в районі Зайцевого
09:17, 01 жовтня 2015Війна
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Вчора о 20.50 на тимчасово окупованій території в районі населеного пункту Зайцеве, бойовики відкривали інтенсивний вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів у напрямку опорного пункту сил АТО.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "О 23 годині бойовики декілька хвилин зі стрілецької зброї хаотично обстрілювали українські позиції в Луганському, що на Артемівському напрямку".
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Загалом упродовж минулої доби незаконні збройні формування двічі порушили режим перемир’я.
"Сьогодні, 1 жовтня з опівночі і до 6 ранку випадків відкриття вогню вздовж лінії розмежування не зафіксовано", - підсумували в прес-центрі.
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