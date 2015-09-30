Бойовики з БМП обстріляли опорний пункт сил АТО в районі Красногорівки
Наприкінці минулої доби, з 18 години і до опівночі, ситуація вздовж лінії розмежування залишалася спокійною, але ввечері, поблизу Донецька, бойовики все таки порушили перемир’я.
Про це повідомив прес-центр АТО на сторінці в соцмережі. "З 19.55 і до 22.30 наш опорний пункт в районі Красногорівки бойовики обстрілювали зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. Також, грубо порушуючи мирні домовленості під час цього обстрілу злочинці застосовували 120-міліметровий міномет. У відповідь підрозділи сил АТО відкривали вогонь зі стрілецької зброї", - зазначається в повідомленні.
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Загалом, упродовж минулої доби проросійські бандформування 4 рази порушили режим тиші.
"Сьогодні 30 вересня, з опівночі і до 6 ранку в зоні АТО обстрілів українських позицій не було", - підсумували в прес-центрі.