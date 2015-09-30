Бойовики з БМП обстріляли опорний пункт сил АТО в районі Красногорівки

Про це повідомив прес-центр АТО на сторінці в соцмережі. "З 19.55 і до 22.30 наш опорний пункт в районі Красногорівки бойовики обстрілювали зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. Також, грубо порушуючи мирні домовленості під час цього обстрілу злочинці застосовували 120-міліметровий міномет. У відповідь підрозділи сил АТО відкривали вогонь зі стрілецької зброї", - зазначається в повідомленні.

Читайте такожБойовики готують чергову провокацію: планують обстріляти Харцизьк під виглядом бійців АТО

Загалом, упродовж минулої доби проросійські бандформування 4 рази порушили режим тиші.

"Сьогодні 30 вересня, з опівночі і до 6 ранку в зоні АТО обстрілів українських позицій не було", - підсумували в прес-центрі.