Угода про відведення озброєнь наближає кінець війни на Донбасі - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

«Ми хочемо, щоб війна (на Донбасі - УНІАН) скоріше завершилася і докладаємо усіх зусиль до цього. Для цього ми зробили чимало зусиль як на державному рівні, так і на рівні волонтерів, добровольців», - зазначив речник.

«Те, що було підписано у Мінську, документ, який є додатком до Комплексу заходів щодо реалізації Мінських домовленостей, є ще одним важливим кроком, який справді наближає нас до кінця цієї війни. Мова йде про відведення озброєнь калібром менше 100 мм, а також бронетехніки», - додав Лисенко.

«Це означає, що вони будуть відведені на відстань у 15 км від лінії зіткнення. Це має відбуватись під прискіпливим моніторингом місії ОБСЄ», - зауважив речник АП з питань АТО.

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«Ми сподіваємося, що ті провокації (бойовиків проти сил АТО – УНІАН) є несистемними, вони мають завершитися та не повторюватися. В крайньому випадку міжнародна місія має зробити все, щоб вони (провокації - УНІАН) більше не повторювалися», - зазначив Лисенко, при цьому наголосивши, що українська сторона зразково дотримується виконання Мінських домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі підписала угоду про відведення озброєння калібром менше 100 мм.