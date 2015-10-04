Упродовж доби бойовики повністю дотримувалися перемир'я - штаб АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-центр АТО.

Зазначається, що припинення активних бойових дій і прямих обстрілів сил АТО дозволило розпочати реалізацію планового відведення техніки і озброєння калібру менше 100 міліметрів.

За домовленостями, процес відведення поділений на 2 етапи і триватиме 41 добу.

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Повідомляється, що з 5 жовтня, починаючи з Луганської області, в рамках першого етапу, українські військові розпочнуть відведення танків від лінії розмежування.

"Загалом у ході відведення будуть переміщенні у визначенні райони танки Т-64 та Т-72, протитанкові гармати Д-48 та Д-44 калібру 85 міліметрів та міномети 2Б-9 82-міліметрового калібру", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що процес відведення техніки і озброєння є двостороннім і проходитиме під наглядом представників ОБСЄ та засобів масової інформації.