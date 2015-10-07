З початку АТО на Донбасі загинули 66 прикордонників

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби. «Під час бойових зіткнень та обстрілів 66 прикордонників загинули. Ще 397 військовослужбовців зазнали поранень», - повідомили у прес-службі.

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У Держприкордонслужбі також зазначили, що статус учасника бойових дій отримали більш як 11300 прикордонників.

Протягом 2014-2015 років за мужність та героїзм під час виконання обов’язків в зоні АТО державними нагородами були відзначені понад 600 прикордонників, з яких 62 посмертно. Орденами «За мужність» були нагороджені 152 прикордонники, 30 військовослужбовців відзначені орденом «Богдана Хмельницького» та 5 – орденом «Данила Галицького». Крім того, медалями «За військову службу», «Захиснику Вітчизни», «За бездоганну службу» нагороджено 422 прикордонники. Ще понад 2350 отримали відомчі відзнаки.