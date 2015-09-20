Прикордонники затримали в Донецькій області італійця, який мав намір воювати за "ДНР"

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, 22-річного громадянина Італії затримали учора у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Зайцеве» на лінії розмежування.

Читайте такожСБУ затримала двох бойовиків, які проходили підготовку в РФІталієць прибув на виїзд до підконтрольної бойовикам території вранці. Під час перевірки документів та бесіди прикордонникам стало відомо про його наміри щодо участі в збройному конфлікті на сході України на стороні незаконних збройних формувань.

Громадянина Італії затримано та передано для подальших слідчих дій співробітникам СБУ.

Раніше прикордонники затримали у Луганській області іншого громадянина Італії. За його власними словами, італієць на Донбасі "шукав свою маму".