За минулу добу бойовики здійснили кілька збройних провокацій - штаб
За минулу добу ситуація на Донбасі залишалася відносно спокійною, проте бойовики здійснили кілька збройних провокацій.
Про це повідомляється на сторінці прес-центру АТО в Facebook.
"Так, о 22:55 найманці вели вогонь по наших позиціях в районі Широкіно. Так само зі стрілецької зброї о 0:35-0:37 вони обстріляли позиції наших військових в районі Новотроїцького", - йдеться у звіті.
У штабі запевнили, що, слідуючи мінським домовленостями, українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.
Читайте такожВійськові завершили перший етап відведення артилерії калібром менше 100 мм - штаб АТО
Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня в зоні проведення антитерористичної операції на сході України жоден український солдат не загинув і не був поранений. Поблизу селища Бердянське, що біля Маріуполя, бойовики вели вогонь із стрілецької зброї в бік українського опорного пункту, однак військовослужбовці ЗСУ їм не відповідали.