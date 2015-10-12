За минулу добу бойовики здійснили кілька збройних провокацій - штаб

08:02, 12 жовтня 2015
Війна
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За минулу добу ситуація на Донбасі залишалася відносно спокійною, проте бойовики здійснили кілька збройних провокацій.

REUTERS

Про це повідомляється на сторінці прес-центру АТО в Facebook.

"Так, о 22:55 найманці вели вогонь по наших позиціях в районі Широкіно. Так само зі стрілецької зброї о 0:35-0:37 вони обстріляли позиції наших військових в районі Новотроїцького", - йдеться у звіті.

У штабі запевнили, що, слідуючи мінським домовленостями, українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

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Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня в зоні проведення антитерористичної операції на сході України жоден український солдат не загинув і не був поранений. Поблизу селища Бердянське, що біля Маріуполя, бойовики вели вогонь із стрілецької зброї в бік українського опорного пункту, однак військовослужбовці ЗСУ їм не відповідали.

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