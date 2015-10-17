Завтра в Донецькій області почнеться відведення озброєння калібром менше 100 мм

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожУкраїнські військові завершили відведення мінометів калібром до 100 міліметрів у секторі "А" "Із завтрашнього дня має розпочатися відведення гармат калібром до 100 мм і мінометів калібром до 120 мм у Донецькій області", - сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко 2 жовтня після зустрічі лідерів країн «нормандського формату» в Парижі заявив, що українська сторона із 3 жовтня почне відведення техніки та озброєння калібром до 100 мм від лінії розмежування на Донбасі.

16 жовтня прес-центр АТО заявив, що українські військові завершили відведення мінометів калібром менше 100 мм у секторі “А” зони АТО на Донбасі, тобто в Луганській області.