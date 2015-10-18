День у зоні проведення АТО минув без порушень режиму перемир'я

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Користуючись затишшям, військові не лише облаштовують свої позиції, але всебічно допомагають цивільному населенню, зазначили у штабі. Зокрема, група цивільного військового співробітництва відвідала Маріупольський дитячий будинок “Центр опіки”. Було організовано виступ лялькового театру та передано велику кількість гуманітарної допомоги від киян. Серед іншого, діти отримали зимове взуття, куртки, штани, канцелярське приладдя, медикаменти та багато іншого.

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"Представники Місії ОБСЄ завершують верифікацію відведеного українськими військовими озброєння, як це передбачено Мінськими домовленостями, після чого розпочнеться наступний етап відведення", - йдеться у повідомленні прес-центру АТО.