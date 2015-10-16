Українські військові завершили відведення мінометів калібром до 100 міліметрів у секторі "А"

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Минула доба у зоні проведення АТО пройшла без порушень Мінських домовленостей», - зазначається у повідомленні.

За даними штабу АТО, завершилося відведення мінометів калібром менше 100 мм у секторі “А”. Сьогодні в районі міста Щастя під наглядом ОБСЄ відведено останні 5 одиниць. «Українська сторона на 100 відсотків виконала план відведення. Можна сказати, що перший етап завершено», - наголошується у повідомленні.

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Також зазначається, що українські сапери займаються розмінуванням місцевості в усіх секторах. «Лише в Станиці Луганській за сьогодні наші військові зняли 8 розтяжок різних гранат. Усі вони стояли без уповільнювачів, тобто розраховані на миттєву дію», - зауважили в штабі.