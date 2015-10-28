На Донбасі розпочинається відведення артилерії калібром менше 100 міліметрів - штаб
Окрім того військові сапери займаються розмінуванням двох залізничних перегонів Оленівка – Південно Донбаське, Майорськ – Костянтинівка.
Ситуація у зоні проведення АТО залишається стабільною.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
"Військові прикладають всіх зусиль для відновлення інфраструктури Донбасу. Завершилося розмінування ліній електропередач на ділянці Вуглегірська ТЕС – Донецька 1-2. Ведуться роботи на ділянці Вуглегірська ТЕС – Михайлівка, а також Новотошківка – Кримське", - зазначається у повідомленні.
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Окрім того військові сапери займаються розмінуванням двох залізничних перегонів Оленівка – Південно Донбаське, Майорськ – Костянтинівка.
Сьогодні у Донецькій області розпочинається відведення артилерії калібром менше 100 мм.
Ситуація у зоні проведення АТО залишається стабільною. Військові прикладають всіх зусиль для відновлення інфраструктури ...Posted by Прес-центр АТО on 27 жовтня 2015 р.