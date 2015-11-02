У Пісках двоє військових поранені через обстріли

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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«Вчора противник порушив перемир’я у Пісках. Близько півгодини бойовики вели вогонь по наших позиціях з кулеметів і гранатометів. Двох українських військовослужбовців було поранено», - сказав він.