У Пісках двоє військових поранені через обстріли
13:05, 02 листопада 2015Війна
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Вчора бойовики порушили перемир’я у Пісках, двох українських військовослужбовців було поранено.
Ворог продовжує порушувати перемир’я / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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«Вчора противник порушив перемир’я у Пісках. Близько півгодини бойовики вели вогонь по наших позиціях з кулеметів і гранатометів. Двох українських військовослужбовців було поранено», - сказав він.
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