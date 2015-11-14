Біля Верхньоторецького відбувся двогодинний бій, ворог традиційно втік - прес-центр АТО

Про це йдеться у повідомленні прес-центра АТО.

"Близько 20 години вечора в районі Верхньоторецького відбулося бойове зіткнення, яке традиційно завершилося втечею ворога з поля бою. При цьому в ході 2-годинного бою російсько-терористичні війська застосовували не лише озброєння БМП-2, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а й 82-міліметрові міномети, які, відповідно до Мінських домовленостей, вже мали б бути відведені не лише Української стороною, а і найманцями", - зазначається у ньому.

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Загалом, за даними українських силовиків, бойовики ведуть обстріли на всіх напрямках.

"Розпочинаючи з 18 години вчорашнього вечора, російсько-терористичні найманці продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Донецькому – з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – терористи вели провокаційний вогонь по Опитному, Пісках, Мар’їнці, Новгородському, Новоселівці Другій, Верхньоторецькому, Красногорівці та Авдіївці", - сказано в повідомленні.

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При цьому для обстрілів українських позицій поблизу Авдіївки бойовики використовували 82-міліметрові міномети.

На Артемівському напрямку терористи вели вогонь по Майорську з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, на Маріупольському – по Ломакиному – зі стрілецької зброї. Крім того, найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї по позиціях сил АТО поблизу Новотошківського та Широкиного.