Місія ОБСЄ заявляє про напружену ситуацію у Донецькій області

Про це йдеться у денному звіті місії.

"Спеціальна моніторингова місія спостерігала відносно напружену ситуацію у Донецькій області. Місія також зафіксувала збільшення кількості випадків, пов'язаних з вибухами мін та раніше нерозірваних боєприпасів", - йдеться у звіті.

Зокрема, перебуваючи на Донецькому залізничному вокзалі, спостерігачі місії зафіксували порушення припинення вогню. Місія чула 62 невизначених вибухи, які в основному сталися на відстані 5-7 км з боку північного заходу, а також декілька сплесків застосування стрілкової та легкої зброї з боку північного заходу.

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Окрім того, спостерігачі місії, займаючи позиції у підконтрольній бойовикам "ДНР" Старомихайлівці (16 км на захід від Донецька), чули 23 невизначених вибухи з боку північного заходу та північного сходу.

В той же час, представники ОБСЄ, перебуваючи у підконтрольному бойовикам "ЛНР" Обозному (18 км на північ від Луганська), чули два постріли з гвинтівки на відстані близько 400 м від займаних ними позицій.

Також місія на околицях контрольованої урядом України Трьохізбенки (33 км на північний захід від Луганська), чула близько 50 пострілів із стрілецької зброї на відстані приблизно 600 м з боку північного сходу.