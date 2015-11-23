Бойовики на Донбасі розкрадають кошти, виділені Росією на утримання військових частин - розвідка
Бойовики бригади 1 АК розкрадають кошти, які виділяє Росія на утримання військових частин.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
"Кошти та матеріальні цінності, які виділяються російською стороною на утримання військових частин, розкрадаються командуванням та використовуються у власних інтересах", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що за наказом командира 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК генерал-майора Соколова, з метою компенсації нестачі з грошового забезпечення військовослужбовців підпорядкованих підрозділів вилучаються кошти на ремонт озброєння та військової техніки.
Крім того, відповідальні особи для приховування фактів розкрадання здійснюють списання матеріально-технічних засобів та паливно-мастильних матеріалів.
Раніше українська розвідка повідомляла, що комісія Генштабу ЗС РФ прибула з метою перевірки стану справ у з’єднаннях і частинах 1-го армійського корпусу 12-го командування резерву Південного ВО ЗС РФ.