Бойовики на Донбасі розкрадають кошти, виділені Росією на утримання військових частин - розвідка

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

"Кошти та матеріальні цінності, які виділяються російською стороною на утримання військових частин, розкрадаються командуванням та використовуються у власних інтересах", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за наказом командира 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК генерал-майора Соколова, з метою компенсації нестачі з грошового забезпечення військовослужбовців підпорядкованих підрозділів вилучаються кошти на ремонт озброєння та військової техніки.

Крім того, відповідальні особи для приховування фактів розкрадання здійснюють списання матеріально-технічних засобів та паливно-мастильних матеріалів.

Раніше українська розвідка повідомляла, що комісія Генштабу ЗС РФ прибула з метою перевірки стану справ у з’єднаннях і частинах 1-го армійського корпусу 12-го командування резерву Південного ВО ЗС РФ.