До окупованого Донецька прибув заступник голови російського Генштабу – розвідка

У Донецьк прибула інспекційна група на чолі із заступником начальника Генштабу збройних сил РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Читайте такожКримінальні справи або "відрядження" на Донбас: розвідка розповіла, хто прийшов на зміну "ввічливим людям" із РФ

«Встановлено, що з метою перевірки стану справ у з’єднаннях і частинах 1-го армійського корпусу 12-го командування резерву Південного ВО ЗС РФ до Донецька прибула комісія Генерального штабу ЗС РФ. За наявними даними, комісію очолює один із заступників начальника ГШ ЗС РФ», - йдеться у повідомленні.

З метою демонстрації нормальних умов розташування особового складу командуванням 1-го армійського корпусу було терміново зібрано з усіх підпорядкованих підрозділів і передано 3-й окремій мотострілецькій бригаді (Горлівка) меблі та майно для обладнання спального приміщення для особового складу. Зазначена "показуха" не була оцінена керівництвом інспекційної групи, наголосили розвідники.