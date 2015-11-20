До окупованого Донецька прибув заступник голови російського Генштабу – розвідка

10:41, 20 листопада 2015
Війна
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Комісія Генштабу ЗС РФ прибула з метою перевірки стану справ у з’єднаннях і частинах 1-го армійського корпусу 12-го командування резерву Південного ВО ЗС РФ.

REUTERS

У Донецьк прибула інспекційна група на чолі із заступником начальника Генштабу збройних сил РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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«Встановлено, що з метою перевірки стану справ у з’єднаннях і частинах 1-го армійського корпусу 12-го командування резерву Південного ВО ЗС РФ до Донецька прибула комісія Генерального штабу ЗС РФ. За наявними даними, комісію очолює один із заступників начальника ГШ ЗС РФ», - йдеться у повідомленні.

З метою демонстрації нормальних умов розташування особового складу командуванням 1-го армійського корпусу було терміново зібрано з усіх підпорядкованих підрозділів і передано 3-й окремій мотострілецькій бригаді (Горлівка) меблі та майно для обладнання спального приміщення для особового складу. Зазначена "показуха" не була оцінена керівництвом інспекційної групи, наголосили розвідники.

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