Бойовики продовжують застосовувати артпідрозділи на заборонених позиціях - ІС

Про це повідомив керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Так, за його словами, у районі Спартака (Донецьк) зафіксовано 14 од. буксируваної артилерії і підрозділ (6 од.) РСЗВ терористів, який, зокрема, терористи використали учора для провокаційного обстрілу н. п. Горлівка.

"Також бойовики, незважаючи на оголошений ГШ ЗС України «режим тиші», продовжували активні обстріли позицій сил АТО відразу на кількох ділянках (зокрема, з нібито відведених 82-мм і 120-мм мінометів, а також зенітних установок ЗУ-23-2). Терористи на низці дільниць продовжують оперувати на передній лінії і на нейтральній смузі піхотними групами від 8-10 осіб до посиленого взводу (30 і більше осіб), виконуючи різноманітні завдання – від раптових прицільних обстрілів передових позицій сил АТО до ведення розвідки бойових порядків українських військ шляхом прихованого спостереження", - повідомив Тимчук.

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Також, за його словами, бойовики активно здійснюють спроби нишком мінувати силами своїх ДРГ найближчі підступи до опорних пунктів і блокпостів сил АТО, комунікацій у найближчому тактичному тилу тощо.

Крім того, зазначив Тимчук, у Донецьку (район Спартака і ДАП) бойовики здійснюють ротацію підрозділів, які ведуть регулярні обстріли і спроби атак позицій сил АТО в районі н. п. Опитне і Піски.

"За попередніми даними, підрозділи різних бандформувань («окремих батальйонів спеціального призначення») замінять підрозділи «мотострілецької бригади» «1-го армійського корпусу ДНР». На південь від вулиці Стратонавтів (Донецьк) фіксується бронетехніка бойовиків при зміні позицій. Протягом 2-х діб помічені 4 од. БМП-2, 2 од. БТР-80, а також один «Урал» із ЗУ-23-2. За Петровським мостом у бік Жилплощадки і Трудовських бойовики перекидають мінометні підрозділи - за добу помічено перекидання 3-х мінометних підрозділів (кожне - 2-3 од. 82-мм автоматичних мінометів 2Б9 «Васильок» на причепі). Після перекидання бойовиками бронетехніки в район н. п. Тельманове (див. попередні зведення групи ІС), до цього ж району йде перекидання партій пального. Протягом доби зафіксовано 5 бензовозів на марші. З ремонтної бази бойовиків у Перевальську йде перекидання відремонтованої бронетехніки до підрозділів бойовиків. У район н. п. Жолобок прибула бронегрупа такої техніки (кілька БТР-80 та 2 од. МТ-ЛБ), у район н. п. Фрунзе – бронегрупа у складі 5 од. БМП-1", - розповів Тимчук.