За добу в зоні АТО двоє військовослужбовців отримали поранення

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, однак двоє зазнали поранень", - зазначив Олександр Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції двоє українських військовослужбовців отримали поранення.