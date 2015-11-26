За добу в зоні АТО двоє військовослужбовців отримали поранення
13:41, 26 листопада 2015Війна
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За добу в зоні проведення Антитерористичної операції двоє українських військовослужбовців отримали поранення.
Двоє українських військовослужбовців отримали поранення / Фото УНІАН
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, однак двоє зазнали поранень", - зазначив Олександр Мотузяник.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції двоє українських військовослужбовців отримали поранення.
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